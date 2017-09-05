Мы в ответе за то, что починили

Опубликовано 05.09.2017

Кто восстановит дорожное полотно после ремонта на сетях?

Масштабная летняя кампания по ремонту дорог подходит к завершению. У работников отрасли осталось еще время для того, чтобы заняться проблемными трассами. Тем не менее большая часть из них сделана. И первые итоги этой масштабной работы подвели на еженедельном оперативном совещании в администрации области.

В этом году объем областного дорожного фонда составил 3,3 млрд рублей. На эти средства отремонтировали, реконструировали и построили более ста километров дорог. В 2015-м эта цифра была чуть более 35 километров.

С апреля по июнь этого года прошли восстановительные работы. Дорожники отремонтировали 570 тысяч квадратных метров путей. Ряд трасс регионального значения в Парфеньевском, Чухломском, Макарьевском, Костромском районах удалось привести в порядок за счет передачи трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь в федеральную собственность. Важный показатель — до одного процента снижено количество мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Целый ряд объектов в глубинке нашего края отремонтировали в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Это одиннадцать дорог, ведущих к крупным предприятиям, ключевым социальным объектам в десяти районах. За последние пять лет объемы ремонта увеличились. Но самое важное — улучшилось и качество работ, усилился общественный контроль.

Впрочем, есть проблема, которая коснулась сразу нескольких улиц областного центра. Здесь поставщики коммунальных услуг вскрыли полотно, чтобы заменить или отремонтировать коммуникации. Однако восстанавливать дорогу не спешат. Городские власти ведут судебные тяжбы по ряду случаев. А водители вынуждены ездить по разбитому асфальту, а иногда — по щебню. Потому губернатор Сергей Ситников поставил задачу муниципалитету устранить проблему своими силами, а уже затем выставлять иски ресурсоснабжающим организациям.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

-Мы с вами никуда не денемся от необходимости вскрытия дорог, чтобы провести работы на коммунальных сетях. Все коммуникации раньше делали исключительно под проезжей частью. Меня беспокоит, что организации после себя порядок не наводят. Но люди не должны страдать. У нас с вами задача - чтобы костромичи могли безопасно жить в нормальной комфортной среде.