Сделать российскую школу одной из лучших в мире

Опубликовано 05.09.2017

Эта задача, поставленная Президентом страны, нашим педагогам по плечу.

В Костроме прошла областная августовская педагогическая конференция. В ней участвовали более девятисот представителей всех районов региона. Это лучшие педагоги, молодые учителя и ветераны педагогического труда. Они обсудили итоги работы отрасли за последние годы и приоритеты развития системы образования.

На протяжении последних лет в области повышается уровень подготовки выпускников школ. Этот год не исключение. Каждый третий выпускник набрал более шестидесяти баллов по выбранным предметам. Особо выделяются результаты по предметам естественно-научного цикла.

Лучшими по итогам ЕГЭ в этом году стали выпускники пяти школ Костромы: гимназий №1, 15, 28, лицеев №32, 17, гимназии Нерехты, Космынинской и Расловской школ. Причем их педагогические коллективы за последние годы заметно помолодели.

За последние пять лет в систему образования региона пришли более семисот педагогов, из них треть – в сельские школы. По мнению губернатора Сергея Ситникова, обновление кадров должно стать еще более интенсивным, в том числе благодаря подготовке студентов-целевиков. Большая роль отводится и главам муниципалитетов.

Привлечение молодых педагогов на село, преемственность всех ступеней образования, создание групп в детсадах, повышение качества преподавания в школах точных и естественных наук и гармоничное всестороннее развитие детей (не только за партой, но и в спортзале, на пришкольном участке, экскурсии) - такие задачи ставит перед костромским образованием глава региона.

Если, скажем, техническим творчеством с детьми будут заниматься преподаватели высших учебных заведений – это и профориентация, и вовлечение ребят в будущую жизнь университета. Это создание условий к тому, чтобы дети поступали в костромские вузы, считает глава региона.

Профессиональному самоопределению школьников на конференции уделили особое внимание. Сегодня по программе профобразования школьники учатся на базе пятнадцати колледжей и техникумов. На нескольких предприятиях есть учебно-производственные участки для студентов ссузов. В интеграционных процессах участвуют и вузы. В сельхозакадемии, например, в этом году начнется реализация нового проекта: аграрный класс. В таких классах будут учиться ребята из разных параллелей, интересующиеся сельским хозяйством.

Стоит отметить, что в этом году в рамках федеральной программы в области начнется строительство двух школ: в Костроме на тысячу мест и в Якшанге Поназыревского района - на сто двадцать, а еще откроется Детский технопарк.

Его создание должно стать новым этапом развития технического творчества. У детей появится возможность заниматься робототехникой, промышленным дизайном, изобретательством. В реализации проекта примут участие учреждения образования всех уровней и ведущие предприятия региона. Кстати, в нашей области за два года более чем на треть увеличилось количество детей, занимающихся в различных объединениях.

На педконференции глава региона также отметил, что благодаря стратегическим инициативам Президента России Владимира Путина в Костромской области созданы все условия для стабильного функционирования и динамичного развития системы образования: «Самое главное, чтобы каждое направление деятельности, каждая программа, каждый проект работал на общую цель, которую сформулировал Президент России Владимир Путин: «Сделать российскую школу одной из лучших в мире». Сергей Ситников заявил, что абсолютно уверен: эта задача нашим педагогам по плечу.

О том, что во многом устойчивое развитие отрасли образования - результат политики, проводимой Президентом Владимиром Путиным, заявил председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин. Он же напомнил о результатах реализации приоритетного национального проекта «Образование»: «Сейчас интернет есть во всех школах области. Раньше мы не могли и поверить, что это возможно. А программа «Детские сады – детям» дала четыре тысячи мест для дошколят области. Внедрение системы объективной оценки качества знаний школьников позволяет нашим выпускникам из небольших сельских школ поступать в том числе в ведущие вузы страны».

Любовь Геннадьевна, в прошлом инженер-конструктор:

-Согласна с Президентом. Стремиться к более высокому уровню нужно всегда. Я считаю, что образование в нашей стране хорошее, его основы заложены еще в советское время. Сегодня важно развивать литературу, больше внимания уделять поэзии. Из точных наук - физике и математике.

Антон, предприниматель:

-Я думаю, по уровню и качеству образования мы опережаем многие другие развитые страны. Единственное - учителям необходимо больше внимания уделять нашей истории.

Николай Николаевич, пенсионер:

-У меня внуки учатся в школе и в техникуме. Одного только что отвел в первый класс. Посоветовал бы нашим учителям брать все лучшее от советской школы - например, больше заниматься с детьми индивидуально. Поддерживаю главу государства.

Светлана Александровна, педагог:

-Я думаю, уровень образования в нашей стране достойный. Хотелось бы, чтобы в высших учебных заведениях было побольше бюджетных мест. Важно ориентировать ребят на получение востребованных специальностей в будущем.