Впервые в Костроме

Опубликовано 05.09.2017

персональная выставка народного художника РФ ректора МГАХИ имени Сурикова Анатолия Любавина

На выставке представлено более семидесяти работ. В центре экспозиции - гармоничный мир семьи, детей, городской среды

Автор раскрывает красоту мира, человеческих отношений, единения с природой. Анатолий Любавин - человек жизнерадостный, открытый, дарящий зрителю гармонию и музыкальность художественных образов.

Художник назвал выставку «Последний день лета» не случайно. Он как бы останавливает мгновения лета, приглашая зрителя еще раз полюбоваться теплом и солнечным светом.

Выставка будет работать до 30 сентября.