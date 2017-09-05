Впервые в Костроме

Опубликовано 05.09.2017

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персональная выставка народного художника РФ ректора МГАХИ имени Сурикова Анатолия Любавина

 

   На выставке представлено более семидесяти работ. В центре экспозиции - гармоничный мир семьи, детей, городской среды
   Автор раскрывает красоту мира, человеческих отношений, единения с природой. Анатолий Любавин - человек жизнерадостный, открытый, дарящий зрителю гармонию и музыкальность художественных образов.
Художник назвал выставку «Последний день лета» не случайно. Он как бы останавливает мгновения лета, приглашая зрителя еще раз полюбоваться теплом и солнечным светом.
   Выставка будет работать до 30 сентября.

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