Опубликовано 05.09.2017

кладут на мосту

За понедельник рабочие подготовили к бетонированию 596 квадратных метров проезжей части моста. Пескоструйную очистку поверхности пролета сделали на 503 квадратных метрах. Новый выравнивающий слой бетона уложили на 590 квадратных метрах. Кроме того, строители провели антикоррозийную защиту арматуры опор на 2,7 квадратного метра. На мосту трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжается подготовка к бетонированию и ремонт опорных пролетных строений.