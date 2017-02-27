Еженедельное информационное издание Костромской области
27 Февраля 2017
Встретятся с властью
- Опубликовано 27.02.2017
молодые избиратели
В Сусанинском районе стартовала неделя молодого избирателя. Кроме избиркома, к ней подключились учебные заведения и учреждения культуры. Для тех, кто недавно стал избирателем и кому еще предстоит им стать, здесь устроят интеллектуальные и деловые игры, конкурсы и викторины, посвященные избирательному праву. А еще молодые люди получат возможность напрямую задать вопросы представителям законодательной и исполнительной власти — с ними организуют встречи.